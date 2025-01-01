Beyazıt Öztürk Duyurdu: Beyaz Show Ekranlara Dönüyor

Bir dönemin efsanesi Beyaz Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında ekranlara geri döneceğini duyurdu.

Beyazıt Öztürk Duyurdu: Beyaz Show Ekranlara Dönüyor

Bir döneme damga vuran Beyaz Show ekranlara geri dönüyor. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini açıkladı.

Yayın hayatına 1996 yılında başlayıp 2018'de ara veren program, 2025'te tekrar izleyicilerle buluşacak.

Ünlü program TV8 ekranlarında yeniden yayınlanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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