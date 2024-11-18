Alperen Duymaz İlk Kez Ailesini Anlattı! 'Eşim ve Oğlum Benim İçin Müstesna'

Şu sıralar "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yaklaşık bir ay önce eşi Kübra Kelkit ile ilk bebeklerini kucağına aldı. Aile hayatıyla ilgili ilk kez röportaj veren oyuncu, "Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar" dedi.

Alperen Duymaz İlk Kez Ailesini Anlattı! 'Eşim ve Oğlum Benim İçin Müstesna'

Bir süre televizyon ekranlarından uzak kaldıktan sonra "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle yeniden izleyiciyle buluşan Alperen Duymaz, yaklaşık iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile dünyaevine girdi. Hayatlarını kameralardan uzak yaşayan çift, yaklaşık 1 ay önce de anne-baba oldu.

Alperen Duymaz'ın "Gün" adında bir oğlu olduğu öğrenilirken, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alperen Duymaz, Hello! dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda ilk kez eşinden ve oğlundan bahsetti.

Alperen Duymaz İlk Kez Ailesini Anlattı! 'Eşim ve Oğlum Benim İçin Müstesna' - Resim : 1

'KÜBRA BENİM ÇOCUKLUĞUM'

Kübra Kelkit ile tanıştıklarında lise son sınıfta olduklarını söyleyen Duymaz, "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım" diye konuştu.

Alperen Duymaz İlk Kez Ailesini Anlattı! 'Eşim ve Oğlum Benim İçin Müstesna' - Resim : 2

'HAYATIMIN KENDİSİ ONLAR'

Ünlü oyuncu, baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini de şöyle anlattı:

"Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra’nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar."

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