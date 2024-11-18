Dünyaca Ünlü Oyuncunun Filminde Sürpriz İstanbul Sahnesi! Galata Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Mr. Robot adlı televizyon dizisinde canlandırdığı hacker Elliot Alderson karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Rami Malek’in başrolünde yer aldığı ‘Amatör’ adlı filmin beklenen fragmanı yayınlandı.

GALATA FOTOĞRAFI MEDYAYI SALLADI

Fragmanda Malek’in Tarihi Yarımada’dan Galata Köprüsü’ne yürüyüşüne sosyal medyada çok konuşuldu.

20th Century Studios'un yapımcısı olduğu Amatör filminin başrollerinde Oscar ödüllü Rami Malek ve Oscar adayı Laurence Fishburne yer alıyor.

ROBERT LİTTELL'İN ROMANINDAN ÇEVRİLDİ

Casusluk türündeki filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul’da gerçekleştirilirken, heyecanla beklenen filmin yönetmenliğini ise James Hawes üstlendi. Robert Littell'in romanından çevrilen senaryo ise Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı.

Filmin oyuncu kadrosunda Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Zeki ama aynı zamanda içine kapanık bir deşifre uzmanı olan Charlie Heller’ın hikayesini anlatan Amatör filminde Heller karakterini Rami Male canlandırıyor.

Senaryoya göre, Heller CIA'nın Langley’deki merkezi binasında bodrum katında çalışan bir uzman olarak görev yapıyor.

Londra'da gerçekleşen bir terörist saldırısında karısının öldürülmesinin ardından hayatı altüst olan Heller, intikam almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Zekasını kullanarak sorumluları bulmak için yola çıkıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem