Ünlü İş İnsanı Sevgilisi İçin Evi Terk Etmişti... 30 Yıllık Evlilik Bitti

Ünlü mücevherci ve 65 yaşındaki Naim Gençoğlu, 3 yıl önce 31 yaşındaki emlakçı Burcu İlk ile aşk yaşamaya başladı. 2 çocuk babası Naim Gençoğlu, ilişkisini sürdürebilmek için Kandilli’deki yalısından ayrılarak bir rezidansa yerleşti. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Gençoğlu çifti anlaşmalı boşanarak 30 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Cankurt, 30 yılın ardından boşanmayla sonuçlanan evlilik için şunları yazdı:

"İş insanı Naim Gençoğlu, üç yıl önce 62 yaşındayken gönlünü yarı yaşındaki, üç çocuklu, emlakçı Burcu İlk'e kaptırmış ve 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti. O dönem 30 yaşında bir oğlu ve 28 yaşında bir kızı olan Naim Bey'in bu hareketi, sosyeteyi şaşkına çevirmişti.

Hemen herkes, Kandilli'deki aile evini terk edip sevgilisiyle ünlü bir rezidansta kiraladığı evde yaşayan Naim Bey'in bu yanlışından vazgeçip evine döneceğini düşünüyordu. Ancak öğrendim ki, üç yıldır Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraşan Özlem Hanım sonunda pes etmiş ve yasak aşk galip gelmiş! İki torun sahibi Naim Bey ile Özlem Hanım, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış."

Kaynak: Sabah