Ünlü Fenomene Dava Şoku! Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu

Sosyal medyada 8 milyona yakın takipçisi olan Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la hayatını birleştirdi. Evliliğin ardından Göktürk'te kiraladıkları bir dairede yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Aren Ata'yı kucaklarına aldı.

EV SAHİBİYLE ADLİYELİK OLDU

İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin, Göktürk'te kirada oturdukları evin sahibi, dairenin tahliye edilmesini istedi. Atakan Özyurt'tan olumlu karşılık gelmemesi ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ev sahibi Neval R. adliye yolunu tuttu. Ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Atakan Özyurt'un dairesini boşaltması için tahliye davası açtı.

'AMACI KİRAYI YÜKSELTMEK'

Sabah'ın haberine göre; Atakan Özyurt mahkemeye sunduğu dilekçede, ev sahibinin amacının kirayı yükseltmek olduğunu, tahliye talebi için yeterli bir neden olmadığını bildirerek evden çıkmak istemediğini dile getirdi.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KİRACISIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Atakan Özyurt geçtiğimiz günlerde de kiracısı Ali Ö. ile mahkemelik olmuştu. Özyurt'un bebek sahibi olduktan sonra kiracı olduğu evin küçük olması sebebiyle dairesine taşınmak isteme talebine, Ali Ö. olumlu karşılık vermemişti.

Evi boşaltmayan kiracısından şikayetçi olan Özyurt, mahkemeye sunduğu dilekçede, kiracısının çıkmak istemediğini, eşinin bu durumdan dolayı yıprandığını ifade etmişti. Mahkeme heyeti, Özyurt'u haklı bularak kiracının evi boşaltmasına karar vernişti.

Kaynak: Sabah