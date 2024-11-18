Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu

Diyarbakır'da katledilen Narin'in davasında dikkat çeken bir delilin görüntüsü ortaya çıktı. Ahırda bulunan kanlı eldivenin cinayetin çözümünde kilit bir noktaya sahip olabileceği düşünüldü.

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Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından 19 gün sonra cansız halde dere yatağında bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada, anne, amca, ağabey ve itirafçı tutuklu olarak yargılanırken, dikkat çeken bir delil ortaya çıktı.

Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu - Resim : 1

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluklarının devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu - Resim : 2

A Haber’de yayımlanan bir habere göre, dikkat çekene bir görüntüye yer verildi. Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, amca Salim Güran’ın kendisine Narin’in evlerinin ahırından seslendiğini söylemesinin ardından gözler bu notaya çevrildi. Ahırın içinde olduğu kaydedilen kanlı bir eldiven dikkat çekti.

Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu - Resim : 3

Ahırda bulunan kanlı eldivenin cinayetin çözümünde kilit rol oynama ihtimali akıllara geldi.

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Kaynak: A Haber

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Narin Güran Diyarbakır
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