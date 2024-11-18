Narin Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Delil: Gözlerin Çevrildiği Ahırda Bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından 19 gün sonra cansız halde dere yatağında bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada, anne, amca, ağabey ve itirafçı tutuklu olarak yargılanırken, dikkat çeken bir delil ortaya çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluklarının devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

A Haber’de yayımlanan bir habere göre, dikkat çekene bir görüntüye yer verildi. Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, amca Salim Güran’ın kendisine Narin’in evlerinin ahırından seslendiğini söylemesinin ardından gözler bu notaya çevrildi. Ahırın içinde olduğu kaydedilen kanlı bir eldiven dikkat çekti.

Ahırda bulunan kanlı eldivenin cinayetin çözümünde kilit rol oynama ihtimali akıllara geldi.

Kaynak: A Haber