Türkiye'nin Giyim Devi İflas Etti: AVM'lerin Vazgeçilmeziydi
Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ve DeFacto gibi sektörün önde gelen firmalarına üretim yapan Türkiye'nin giyim devi Fi Triko iflas etti.
Kaynak: Sözcü
12 ülkeye ihracat yapan ve dünya çapında tanınmış markalardan Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ve DeFacto gibi sektörün önde gelen firmalarına üretim yapan Fi Triko, iflas etti. Fi Triko, kısa sürede yükselişe geçen ancak daha sonra yaşadığı finansal sıkıntılarla gündeme gelen bir şirketti.
MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ
Ağustos ayında konkordato ilan eden şirket, üç aylık süre içinde mali durumunu düzeltmeye çalışmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen iflasın önüne geçilemedi. Mahkeme, şirketin 14 Kasım tarihi itibarıyla iflas ettiğini duyurdu. Böylelikle iflas kararıyla birlikte konkordato süreci sona ermiş oldu.
Sektör uzmanları, Fi Triko'nun iflasının birçok nedeni olduğunu belirtiyor. Yüksek faiz oranları, artan üretim maliyetleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve rekabetin artması, şirketin yaşadığı zorlukların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, pandemi döneminde yaşanan tedarik zincirindeki aksamalar ve tüketici davranışlarındaki değişimler de şirketin finansal durumunu olumsuz etkilemiş olabileceği belirtiliyor.
YÜZLERCE ÇALIŞAN İŞSİZLER KERVANINA KATILACAK
1500 m2'lik bir alanda kurulu tesisi ile üretim gerçekleştiren Fi Triko'nun iflası, Türkiye'nin tekstil sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirketin iflasıyla birlikte yüzlerce çalışanın işsiz kalması bekleniyor.