Türkiye'nin Giyim Devi İflas Etti: AVM'lerin Vazgeçilmeziydi

12 ülkeye ihracat yapan ve dünya çapında tanınmış markalardan Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ve DeFacto gibi sektörün önde gelen firmalarına üretim yapan Fi Triko, iflas etti. Fi Triko, kısa sürede yükselişe geçen ancak daha sonra yaşadığı finansal sıkıntılarla gündeme gelen bir şirketti.