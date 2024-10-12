Hayranları Şokta... Kimsenin Haberi Yoktu! Alperen Duymaz Baba Oldu

Bir süre televizyon projelerinden uzak kaldıktan sonra NOW'da yayınlanan "Leyla" ile ekranlara geri dönen Alperen Duymaz, reytingleriyle yüzünü güldüren dizisinin yanında özel hayatında da büyük bir mutluluk yaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iki yıl önce öğretmen Kübra Duymaz ile sessiz sedasız dünyaevine giren Duymaz, baba oldu. Genç çift, dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir oğlu olan çift, bebeklerine “Gün” ismini verdi.

EŞİYLE DOĞUMA GİRDİ

Eşiyle birlikte doğuma da girdiği öğrenilen ünlü oyuncunun duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Hamilelik haberi daha önce duyulmadığı için Alperen Duymaz'ın hayranları, müjdeli haberi sevinç ve şaşkınlıkla karşıladı.