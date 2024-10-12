Hayranları Şokta... Kimsenin Haberi Yoktu! Alperen Duymaz Baba Oldu

Yeni sezonun iddialı dizisi “Leyla”da başrolü Cemre Baysel ile paylaşan oyuncu Alperen Duymaz, baba oldu. Ünlü oyuncu ve eşi Kübra Duymaz'ın dün sabah dünyaya gelen erkek bebeklerinin adı da belli oldu.

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Hayranları Şokta... Kimsenin Haberi Yoktu! Alperen Duymaz Baba Oldu

Bir süre televizyon projelerinden uzak kaldıktan sonra NOW'da yayınlanan "Leyla" ile ekranlara geri dönen Alperen Duymaz, reytingleriyle yüzünü güldüren dizisinin yanında özel hayatında da büyük bir mutluluk yaşıyor.

Hayranları Şokta... Kimsenin Haberi Yoktu! Alperen Duymaz Baba Oldu - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iki yıl önce öğretmen Kübra Duymaz ile sessiz sedasız dünyaevine giren Duymaz, baba oldu. Genç çift, dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir oğlu olan çift, bebeklerine “Gün” ismini verdi.

Hayranları Şokta... Kimsenin Haberi Yoktu! Alperen Duymaz Baba Oldu - Resim : 2

EŞİYLE DOĞUMA GİRDİ

Eşiyle birlikte doğuma da girdiği öğrenilen ünlü oyuncunun duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Hamilelik haberi daha önce duyulmadığı için Alperen Duymaz'ın hayranları, müjdeli haberi sevinç ve şaşkınlıkla karşıladı.

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