Şafak Sezer'in Sırrı Ortaya Çıktı, Görenler Tanıyamadı

Kutsal Damacana ve Kolpaçino gibi çok izlenen ve Türk sinemasında kendini ciddi yer edinen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekiyor.

SIRRINI BİZZAT AÇIKLADI

Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağ aldırma işlemi yaptığı ve bu sayede 8 gün içerisinde 8 kilo verdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü isim bu söylentilere 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir şekilde karşılık vermişti.

Verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirten Şafak Sezer, yağlarını aldırdığı iddialarını ise 'belirli bir yaştan sonra yağları aldırmakta fayda var' yanıtını vererek kabul etmişti.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü komedyen bir kez daha son haliyle gündeme oturdu. Sezer'i görenler; 'adam resmen erimiş', 'estetikte var sanırım', 'tanıyamadım', 'başkası olmuş' gibi değerlendirmelerde bulundu.

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer; 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunuyla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk kez sahnelerin tozunu yuttu.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının büyük etkisi bulunuyor. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?” da Şafak Sezer birinci olmuş ve bu sayede kariyerinin önü açılmıştı.

Sezer, 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği ‘Bir Düğün Masalı’ adlı filmle sinema dünyasına giriş yaptı. "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti", "Alemin Kralı", "Türk Malı" gibi birçok dizide rol alan Şafak Sezer ayrıca; "G.O.R.A", "Maskeli Beşler", "Kutsal Damacana", "Kolpaçino", "Ketenpere" gibi filmlerde de yer aldı ve bu filmlerin bazılarını yönetmenliğini yaptı.