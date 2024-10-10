Can Bonomo’nun Ablası Funda Bonomo İntihar Etti! İşte Sağlık Durumu

Can Bonomo'nun ablasının intihar ettiği yönündeki haberler sosyal medyada gündem oldu. Funda Bonomo'nun intihar ederek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığı iddia edilmişti. Can Bonomo'dan yeni bir açıklama geldi.

Can Bonomo’nun sosyal medya hesabından açıklaması şu şekilde:

"Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum"