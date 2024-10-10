Namıdiğer 'Eyşan' Cansu Dere'nin Partneri Belli Oldu

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve Sadakatsiz gibi birçok başarılı projede yer alan Cansu Dere ekranlara geri dönüyor. En son Sadakatsiz dizisinde ‘Asya Yılmaz’ karakteriyle ekranlarda yer alan Dere’nin partneri de belli oldu. İşte detaylar…

Namıdiğer 'Eyşan' Cansu Dere'nin Partneri Belli Oldu

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere bir süredir ekranlardan uzaktı. “1001 Gece Masalları” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu. “1001 Gece Masalları” dizisiyle anlaşmaya varan Cansu Dere, yeni projesi için hazırlıklarına başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü ismin yeni partneri belli oldu.

YENİ PARTNER KİM?

“1001 Gece Masalları”nda başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak olan güzel oyuncu Sultan Şehriyar karakterine hayat verecek.

Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak. Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin öncesinde İbrahim Çelikkol Netflix’in Yavuz Turgul imzalı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi için sete çıktı.

Bütün Yapımcılar Peşinde Koşuyordu, Tercihini Yaptı: Cansu Dere İddialı Diziyle Geri DönüyorBütün Yapımcılar Peşinde Koşuyordu, Tercihini Yaptı: Cansu Dere İddialı Diziyle Geri DönüyorMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

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