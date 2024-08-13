Alişan'ın Eşi Buse Varol Üniversiteye Başlıyor

Alişan, eşi Buse Varol'un bir üniversiteye yerleştiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diye espri yaptı.