Alişan'ın Eşi Buse Varol Üniversiteye Başlıyor
Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını sosyal medyadan açıkladı. Eşinin psikoloji bölümünü kazandığını söyleyen Alişan, ayrıca; "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diye espri yaptı.
Alişan, eşi Buse Varol'un bir üniversiteye yerleştiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diye espri yaptı.