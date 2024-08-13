Alişan'ın Eşi Buse Varol Üniversiteyi Kazandı

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı.

Şarkıcı "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

Buse Varol ise "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.