Ajdar'ın 'sahne' ücreti pes dedirtti: 3 milyon 750 bin euro istedi

Şarkıcı Ajdar, kendisini arayan işletme sahibinden sahneye çıkmak için 3 milyon 750 bin euro talep etti.

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Şarkıcı Ajdar’ın sahne almak için istediği para dudak uçuklattı. Ajdar’ın kendisini arayan işletme sahibinden 3 milyon 750 bin euro talep etmesi sosyal medyada gündem oldu.

AJDAR KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.

' Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.

Doğum adı Ajdar Anık
Doğum 10 Şubat 1973 (42 yaşında)
Mardin, Savur, Türkiye
Tarzlar Pop
Meslekler Sanatçı, Şarkıcı, besteci
Etkin yılları 2000-günümüz

Şarkıları

01. ''Haydi de haydi dünya''
02. ''Nane Şekeri''
03. ''Çatla Patla''
04. ''Çikita Muz''
05. ''Tuğba Tuğba''
06. ''Kon Kon''
07. ''Sıfır Beden''
08. ''Gülün Aşkı''
09. ''Aşk Bu Mu?''
10. ''Aşk Olsun''
11. ''90 60 90''
12. ''Neler Neler''
13. ''Parmak Parmak''
14. ''Şahdamar''
15. ''Vermiyecem Vermiyecem''

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