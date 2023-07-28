Simge Sağın sahnede gözyaşlarını tutamadı

Simge’nin Antalya konserinde elektrikler kesildi. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı söylemeye başlayınca Simge gözyaşlarına boğuldu.

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Icardi, Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleşti.

Sağın ise bu şarkı sayesinde iyi bir çıkış yakaladı ve tüm Türkiye'de popüler bir hale geldi.

Bu şarkıyı İcardi'yle birlikte söyleyen Sağın, son olarak Antalya'da hayranlarının karşısına çıktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Simge Sağın'ın Antalya konserinde elektrikler kesildi.

Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı söylemeye başlayınca Simge gözyaşlarına boğuldu.

Hüngür hüngür ağlayan Sağın, hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. O anlar ise anbean kaydedildi.

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