Ailesi Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti: 'Bizi üç kuruşa satanı beleşe veririz'

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan milli atlet Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi. Ünlü isimin ağabeyi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" dedi.

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Ailesi Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti: 'Bizi üç kuruşa satanı beleşe veririz'

Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi.

Ünlü ismin ağabeyi kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.

AĞABEYİ FEHMİ KARADERE AÇIKLAMA YAPTI

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz"

Nagihan Karadere, ağabeyinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ailesi Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti: 'Bizi üç kuruşa satanı beleşe veririz' - Resim : 1

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