Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'aldatma' açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ortaya atılan "Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ı aldattı" iddialarıyla ilgili oyuncu İmirzalıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sabah'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" dedi.