Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Can Gürzap için yarın tören düzenlenecek.

Son Güncelleme:
Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

79 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.

Türkiye'nin önde gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.

Gan Gürzap, dün 79 yaşında yaşamını yitirdi. Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.

Usta oyuncu için yarın 10.30’da AKM’de tören düzenlenecek. Ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze Kırkpınar Sapanca Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü sanatçı Can Gürzap, yaşamını yitirdiÜnlü sanatçı Can Gürzap, yaşamını yitirdiYaşam

Son Güncelleme:
Şahan Gökbakar'dan yeni film: Erdal ile Ece Şahan Gökbakar'dan yeni film: Erdal ile Ece
Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor
Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yıldönümlerini kutladı: Sabancı'dan dikkat çeken yanıt Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yıldönümlerini kutladı: Sabancı'dan dikkat çeken yanıt
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu! Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu!
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'