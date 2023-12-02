Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Can Gürzap için yarın tören düzenlenecek.
79 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.
Türkiye'nin önde gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.
Gan Gürzap, dün 79 yaşında yaşamını yitirdi. Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.
Usta oyuncu için yarın 10.30’da AKM’de tören düzenlenecek. Ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze Kırkpınar Sapanca Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
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