Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yıldönümlerini kutladı: Sabancı'dan dikkat çeken yanıt

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, 1 yıldır genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini zaman zaman göz önünde yaşayan ikili, birlikteliklerinin 1. senesi kutladı.

SADECE KIRMIZI KALP KOYDU

31 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile pozunu yayınlayarak 1. yıllarını kutlayan Hande Erçel, "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" notunu yazdı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Sabancı ise sadece Erçel'in paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak kırmızı kalp emojisi ekledi.