Şahan Gökbakar'dan yeni film: Erdal ile Ece

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sonra sinemalara geri dönüyor. Komedyenin başrolünü Seda Türkmen ile paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar'ın oturduğu Erdal ile Ece filmi duyuruldu. Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı Erdal ile Ece, CJ ENM dağıtımıyla 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Şahan Gökbakar'ın imza attığı, 7 milyon seyirci baremini geçmeyi başarmış Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 filmleri, tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan filmleri listesinde ilk iki sırada yer alıyor.