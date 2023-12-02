Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni değişti

Evrensel gazetesi genel yayın yönetmenliğine Fatih Polat'ın yerine Hakkı Özdal getirildi.

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Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni değişti

Evrensel gazetesi yeni yayın dönemine yeni genel yayın yönetmeniyle başlıyor.

Bu kapsamda genel yayın yönetmenliğine Fatih Polat'ın yerine Hakkı Özdal getirildi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE DEĞİŞTİ

Evrensel'in yazı işleri müdürlüğüne ise 1998'den beri gazetede çalışan Muzaffer Özkurt getirildi.

Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni değişti - Resim : 1
Hakkı Özdal

HAKKI ÖZDAL KİMDİR?

1975 yılında doğan Hakkı Özdal, İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu.

1996’dan itibaren Evrensel’de, Evrensel Kültür dergisinde, Referans ve Radikal gazetelerinde editörlük Gazete Duvar'da yazarlık yapan Hakkı Özdal hem Yeni e dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu hem de Evrensel'de yazılarına devam ediyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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