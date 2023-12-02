Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah şahidi oldu.

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Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, bu akşam gerçekleşen nikah töreni ile evlendi.

Alina Boz’un nikah şahidi meslektaşları Burak Can ve Cemre Beygüven oldu. Umut Evirgen'in şahitliğini ise oyuncu Özge Özpirinçci ile teknik direktör Fatih Terim yaptı.

Çifte nikah cüzdanını veren Fatih Terim, "İyi bir evlilik, bereketli bir evlilik, mutlu bir evlilik diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diye konuştu.

Terim'in nikah cüzdanını takdim ettiği anları gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından paylaştı.

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