Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım

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2016 yılında yollarını ayıran ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz’ın 18 yaşına giren kızları Yasemin, annesinin duygusal paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Zeynep Yılmaz, kızına yönelik samimi ifadeleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, yaklaşık 10 yıl süren beraberliklerinin ardından 2003 yılında evlendiler ve uzun yıllar boyunca basında örnek çift olarak gösterildiler. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adlarında iki kızları oldu.

"BENİM NARİN AMA GÜÇLÜ KIZIM"

Zeynep Yılmaz, 18. yaşını kutlayan Yasemin için sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı fotoğraflar eşliğinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Yılmaz, paylaşımına şu satırları ekledi: "18… ne önemli yaştır… 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… mümkün değil… sen büyümedin ki… hala aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi… iyi ki doğurdum… iyi ki doğdun… benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım… 7.7.7" Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MEZUNİYETTE BİR ARAYA GELDİLER

Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin’in lise mezuniyet töreninde görüştü. Tören sırasında Ilıcalı, eski eşi ve çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Yasemin’in ablası Leyla, Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa Ilıcalı da törene katılanlar arasındaydı.