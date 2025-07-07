Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım

Ünlülerin çocukları da en az kendileri kadar ilgi görüyor. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz’ın kızı Yasemin Ilıcalı, 18 yaşına girdi. Yılmaz, kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2016 yılında yollarını ayıran ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz’ın 18 yaşına giren kızları Yasemin, annesinin duygusal paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Zeynep Yılmaz, kızına yönelik samimi ifadeleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım - Resim : 1

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, yaklaşık 10 yıl süren beraberliklerinin ardından 2003 yılında evlendiler ve uzun yıllar boyunca basında örnek çift olarak gösterildiler. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adlarında iki kızları oldu.

Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım - Resim : 2

"BENİM NARİN AMA GÜÇLÜ KIZIM"

Zeynep Yılmaz, 18. yaşını kutlayan Yasemin için sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı fotoğraflar eşliğinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Yılmaz, paylaşımına şu satırları ekledi: "18… ne önemli yaştır… 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… mümkün değil… sen büyümedin ki… hala aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi… iyi ki doğurdum… iyi ki doğdun… benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım… 7.7.7" Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin 18 Yaşında! Annesinden Duygusal Paylaşım - Resim : 3

MEZUNİYETTE BİR ARAYA GELDİLER

Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin’in lise mezuniyet töreninde görüştü. Tören sırasında Ilıcalı, eski eşi ve çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Yasemin’in ablası Leyla, Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa Ilıcalı da törene katılanlar arasındaydı.

Etiketler
Acun Ilıcalı
Son Güncelleme:
Survivor Bitti Kaosu Sürüyor! Pınar Saka’dan Yağmur Banda’ya Olay Gönderme… Herkes Bunu Konuşuyor Survivor Yarışmacıları Arasında Büyük Kaos
Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu Galatasaray’ın Yıldızından Dile Düşüren Hata
Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin