78 yaşındaki Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendi

Şimdilerde Ömer dizisinde rol alan usta oyuncu Zerrin Sümer, evlilik itirafıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İlk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce bir evlendiğini açıkladı.

Zerrin Sümer, şu ifadeleri kullandı:

"7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık.

İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim"

İLK EVLİLİĞİ İHANET YÜZÜNDEN BİTTİ

İlk eşi Günay Tuncel ile ayrılma sebeplerinin eşinin bir başkasına aşık olması olduğunu da söyleyen usta oyuncu, eşinin başta boşanmak istemediğini ve boşanma dilekçesini ancak 9 ay sonra verdiğini de dile getirdi.