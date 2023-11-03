Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının yaşadığı ortaya çıktı!

Türk sinemasının önemli yüzlerinden Meral Kurtuluş'un 2008 yılında vefat ettiği biliniyordu. Fakat gerçek farklı çıktı. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun sevenlerine seslendiği videodaki son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Kendisi gibi oyuncu olan ve siyah beyaz filmlerin bilinen yüzlerinden biri olan Cevat Kurtuluş'un eşi Meral Kurtuluş, 2008 yılında vefat haberleri ile gündeme gelmişti.

Çok uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşayan duayen sanatçının yaşadığı ortaya çıktı. Oldukça yaşlanan ve değişen Kurtuluş'un son hali ise görenleri epey üzdü.

Paylaşılan bir videoda 'Beni öldü biliyorlar ama ben yaşıyorum. Beni unuttular' diyen Meral Kurtuluş hatırlanmak istediğini belirtiyor.

Usta oyuncunun değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor. Kurtuluş'un son hali için kullanıcılardan 'Meral hanım öldünüz sanıyorduk', 'Vefasızlık çok kötü', 'Meral hanıma sahip çıkalım', 'Nasıl değişmişsiniz' gibi yorumlar geliyor.