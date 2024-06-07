6 yıllık evlilik tek celsede bitti

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…" diyen ünlü isim, "Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik" ifadelerini kullandı.