Kanal D ve Farah Zeynep Abdullah arasında ‘Mehmet Ali Erbil’ atışması

Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil'in Kanal D'de başlayacağı yeni programa tepki gösterdi. Kanaldan, ünlü oyuncuya yanıt geldi.

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Kanal D ve Farah Zeynep Abdullah arasında ‘Mehmet Ali Erbil’ atışması

Mehmet Ali Erbil’in Kanal D’de başlayacak olan programına “Kanal D ne kadar mal bir kanal” diye tepki gösteren oyuncu Farah Zeynep Abdullah’a kanalın sosyal medya hesabından yıldızının parladığı ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin sahnesiyle yanıt geldi. Abdullah’ın Kanal D’nin paylaşımına yanıtı da gecikmedi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sunucu Mehmet Ali Erbil’in Kanal D’de yeni programının başlamasına ” ııııııyyyyyy KanalD ne kadar mal bi kanal” paylaşımıyla tepki gösterdi. Oyuncunun paylaşımına kanalın sosyal medya hesabından yanıt geldi.

Kanal D, oyuncunun paylaşımını alıntılayarak, bir dönemin popüler dizisi ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ sahnesi paylaştı. Abdullah’tan ise bu paylaşıma yanıt gecikmedi.

Abdullah kanalın paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü:

“ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun KanalD SABİTLEMİŞ PUUAHAH aylin rahmet istedi diye yorumladım rip queen”

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