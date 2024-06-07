Burcu Kara beyin ameliyatı geçirdi

Şimdilerde Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Komiser Seval’ karakterini üstlenen oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini telaşlandırdı. Kara’nın beyin ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Burcu Kara, yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Ali Çınar ve Can adında iki çocukları oldu. Uzun süre setlere ara veren Kara, daha sonra Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara döndü.

Yaptığı paylaşımlarla adından zaman zaman söz ettiren Burcu Kara, son fotoğrafıyla sevenlerini korkuttu. Oyuncu, sevenlerine yaptığı açıklamayla operasyon geçirdiğini duyurdu.

“UZUN ZAMANDIR KAFAMDA BENİMLE YAŞAYAN ARKADAŞTAN KURTULDUM”

Beyin ameliyatı olduğu öğrenilen ünlü isim, hastane odasından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E, hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."