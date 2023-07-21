Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri, Theodorakis için konser verecek

Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri, 7 Eylül'de Atina'da sahneye çıkacak.

Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri, Theodorakis için konser verecek

Zülfü Livaneli, Yunan sanatçı Maria Farantouri ile birlikte konser verecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki konser, 7 Eylül günü Herodes Attikus Odeonu'nda düzenlenecek.

Konserle ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Zülfü Livaneli, 40 yılın aşkın bir süredir dost oldukları Maria Farantouri'yle kendisinin ve Mikis Theodorakis'in eserlerinden oluşan senfonik bir konser vereceklerini belirtti. 

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin Ulusal Senfoni Orkestrası ile solistler Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos, bağlamada Erdem Şimşek, gitarda Ferhat Livaneli de yer alacak. 

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