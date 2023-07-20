Hasan Can Kaya imzalı 'Çok Aşk' filminin vizyon tarihi belli oldu

Hasan Can Kaya imzalı Çok Aşk filmi, 27 Ekim 2023 tarihinden itibaren sinemalarda olacak.

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Hasan Can Kaya imzalı 'Çok Aşk' filminin vizyon tarihi belli oldu

Hasan Can Kaya imzalı Çok Aşk filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Daha önce 24 Şubat'ta gösterime girmesi planlanan fakat 6 Şubat depremleri sonrası ertelenen film, 27 Ekim 2023 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

OYUNCULAR

Kaya'nın bir yandan aşkı Ayla'nın peşinden koşan bir yandan da sinema tutkusunu gerçekleştirmek için uğraşan korsan CD satıcısı Coşkun'a hayat verdiği Çok Aşk'ta, ayrıca Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor.

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