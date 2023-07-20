Yeşilçam filminin müziği gündemde: Benzerlik dikkat çekici, Ali Cabbar çalıntı mı?
Piyasaya çıktığı günden bu yana sosyal medyada milyonlarca kez alıntılanan 'Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu ileri sürüldü. 'Esin kaynağının' 'Beş Milyonuk Borç Verir Misin?' filminin müziği olduğu söyleniyor.
Son dönemin hit şarkısı Ali Cabbar'ın müziğinin büyük bir kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Şarkıyı seslendiren ve söz / müziğine imzasını atan Emir Can İğrek'ten ise konuya dair henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Esere 'ilham kaynağı' olduğu belirtilen film müziği şöyle:
ALİ CABBAR'IN HİKAYESİ
Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.
Bir gün babasının "Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar" demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Ali Cabbar daha sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar’ın şehit düştüğü haberi gelir.
ŞARKI SÖZLERİ
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "Al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün’ almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar.