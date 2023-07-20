Yeşilçam filminin müziği gündemde: Benzerlik dikkat çekici, Ali Cabbar çalıntı mı?

Son dönemin hit şarkısı Ali Cabbar'ın müziğinin büyük bir kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Şarkıyı seslendiren ve söz / müziğine imzasını atan Emir Can İğrek'ten ise konuya dair henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Esere 'ilham kaynağı' olduğu belirtilen film müziği şöyle:

ALİ CABBAR'IN HİKAYESİ

Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.

Bir gün babasının "Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar" demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Ali Cabbar daha sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar’ın şehit düştüğü haberi gelir.

ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "Al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün’ almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar.