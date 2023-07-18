Vedat Milor ekranlara dönüyor: Program yapacağı kanal belli oldu

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, uzun süredir ayrı kaldığı ekranlara geri döneceğini müjdeledi. Son olarak NTV ekranlarında yer aldığı Vedat Milor'le Tadı Damağımda programı 2016 yılında son bulan Milor'un adresi bu sefer Habertürk oldu.

Kanalın yaptığımı paylaşım şu şekilde:

''Geçmişten günümüze dünya mutfaklarının izinde... Vedat Milor ekranlara geri dönüyor. İstanbul'u semt semt dolaşıyor, lokantaların özel yemeklerinin tadına bakıyor. Vedat Milor ile Buyurun Sofraya 23 Temmuz'dan itibaren her Pazar günü Habertürk TV'de olacak.''