Bir döneme damgasını vurmuştu: Jane Birkin hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü yıldız, Paris’teki evinde bakıcısı tarafından bulundu.

Hermes tasarım el çantasına adını veren şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti. Birkin'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Birkin’in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

JANE BIRKIN KİMDİR?

Jane Birkin kimdir, Jane Birkin, 14 Aralık 1946 tarihinde İngiltere, Londra‘da doğmuştur. Tam adı Jane Mallory Birkin’dir. Andrew ve Linda adlarında kardeşleri vardır. İngiltere’nin kırsal bölgesinde bir çiftlik evinde doğdu. Mısır tarlalarında koşarak, kilerdeki vişne marmelatlarını aşırarak, kıyıya vuran batık geminin korkunç iskeletinde saklanıp, hayaller kurarak büyüdü. Annesi Judy Campbell tanınan bir aktristi. Babası İngiliz David Birkin, Kraliyet’e bağlı denizci teğmendi. 2. Dünya Savaşı‘nda casus olarak görev almıştı. Wight Adası’ndaki Üst Çin Okulu’nda ve Londra’daki Kensington Aldridge Akademisinde eğitim gördü.

Jane Birkin, besteci John Barry tarafından 19 yaşında keşfedildi fakat asıl çıkışını Vanessa Redgrave ile birlikte rol aldığı 1966‘da yönetmen Michelangelo Antonioni‘nin Altın Palmiye ödüllü “Blow Up” filmindeki performansıyla yaptı.