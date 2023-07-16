Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde 20. yıl heyecanı başlıyor

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek Festival, 21 Temmuz Cuma akşamı kapılarını, Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek Piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile sanatseverler için açacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi Suda, Kumda, Taşta konseptleri ile seyirciyi buluşturacak olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nde bu yıl, dördü masterclass konseri olmak üzere yirmi bir konser yer alacak. Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından gerçekleştirilen Festival, bu yıl da yine Bitez’deki Zefirya Kültür Merkezi’nde üç konserle sanatseverlerle buluşacak. “Taşta” başlıklı dokuz konser, 25 asırlık tarihi taş ocağında gerçekleşecek. “Suda” başlığı altındaki dört konser, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek. Bu yıl ilk defa bir konser Le Chic Bodrum’a taşınacak ve müzikseverleri bir araya getirecek. Resmi açılıştan sonraki üç masterclass konseri ise Toprak Ev’de izleyici ile buluşacak.

20. YILIN PROGRAMI BELLİ OLDU

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 21 Temmuz Cuma akşamı Antik Taş Ocağı’nda Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile start alacak. Açılış konserine festival tarafından GFA yurtdışı eğitim bursu ile 2 yıldır desteklenen Daniil Margulis konuk sanatçı olarak katılacak. Festival, seçkin, bir o kadar ilginç ve meraklısının her zaman izleme fırsatı bulamayacağı konserlerle devam edecek. Daha önce de Gümüşlük’e konuk olan Güney Afrikalı gitarist Derek Gripper, Malili kora ustası Ballaké Sissoko ile Sistem A.Ş etkinlik sponsorluğuyla Antik Taş Ocağı’nda izleyici ile buluşacak. Festivalin tarihi konser alanı daha sonra Fransız piyanist Olivier Gardon’u ağırlayacak.

25 asırlık tarihi taş ocağında ayrıca Polonya’dan Metropolis Piano Quartet; Macar piyanist Gabor Farkas; Fransız çellist Christian-Pierre La Marca ve Türk piyanist Gökhan Aybulus; bu konserin ertesi günü solo olarak tekrar Christian-Pierre La Marca izleyecek. Daha sonra Belçikalı piyanist Eliane Reyes ve Türk klarnetçi Ayşegül Kırmanoğlu; Türk kemancı Ezgi Su Apaydın ve perküsyoncu Elman Mecid sahne alacaklar. Festivalin üç konseri Bitez’deki Aktur – Zefirya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İlk konser “Rachmaninov 150 yaşında” başlığını taşıyor olacak. Daha sonra Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem burada sahne alacak. Konser, Festivalin Notre Dame de Sion ile olan işbirliğinin bir parçası olarak sahneye taşınacak. Her yıl Notre Dame de Sion Piyano Yarışması'nda birinciliği kazanan yarışmacı, ödül olarak Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser vermeye hak kazanıyor. Zefirya Kültür Merkezi’ndeki son konserde ise Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Bodrumlu klasik müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalin bir diğer dikkat çeken konseri Azerbaycan asıllı çellist Jamal Aliyev ve Türk piyanist Zeynep Ülbegi’nin Le Chic Bodrum’da verecekleri konser olacak. Daha önce üç kez GFA masterclasslarına katılan Zeynep Ülbegi, bu yıl ilk defa konser vermek amacıyla Denizbank’ın destekleriyle festivalin konuğu olacak.

Festivalin Suda konserleri serisinde, deniz kenarında gerçekleşecek caz konserlerinde ise funk, caz, metal, grunge gibi türlerin temsilcisi Yasak Helva ve ardından Salih Korkut Peker, Tolga Zafer Özdemir ve özel konuk vokalist Ahmet K. Bilgiç'ten oluşan 2+1: Sounds from the Bridge konserleri Turkuazz Culture işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Sahildeki konserlerde caz standartlarıyla Deniz Taşar Quartet cazseverlerle buluşacak. Suda konserlerinde Hollanda’nın Amsterdam şehrinden gelecek olan caz üçlüsü Rembrandt Trio izleyiciye yıldızların altında muhteşem bir konser sunacak.

GENÇ YETENEKLER BULUŞACAK

Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) bu yıl da kapılarını genç ve yetenekli müzisyenlerimiz için açacak. Bugüne kadar yerli ve yabancı uyruklu 1900 civarında öğrenci yetiştiren GFA, ihtiyaç sahibi öğrencilerine de burslu okuma imkanı sağlıyor ya da destekçilerle buluşturuyor.

Bu yıl festival, resmi açılışından önce Gümüşlük Festival Akademisi’nde (GFA) 1 – 4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sistem A.Ş’nin eğitim sponsorluğunda ‘Açık Sahne’ Piyano Masterclassıyla genç piyanistleri ağırladı. Piyanistler Elena Çekiç, Natalia Sovuksu ve Gülsin Onay, bu masterclassta eğitimci olarak yer aldılar. Yetenekli öğrenciler masterclass programının ardından festival alanındaki Toprak Ev’de bir konser verdi ve ardından sertifikalarını aldı.

2023 yaz sezonu boyunca GFA’da üç masterclass daha yer alacak. Bu masterclassların ilki, Rus ekolünden gelen keman ustası Victor Abramian-Eshba tarafından verilecek. Ülke genelinden ve yurtdışından yetenekli öğrenciler keman masterclassında bir araya gelecek. GFA’da ayrıca iki ayrı sınıftan oluşan birer piyano masterclassı daha verilecek. 28 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek GFA 1. Piyano Masterclassına piyanistler Olivier Gardon, Gabor Farkas ve Gülsin Onay eğitimci olarak katılacaklar. GFA 2. Piyano Masterclassı ise 9 – 16 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Masterclassta piyanist Eliane Reyes ve Gülsin Onay yetenekli genç müzisyenlerle buluşacaklar. Tüm masterclasslar, Gümüşlük sahilinde yer alan festival merkezindeki Toprak Ev’de gerçekleşecek ve öğrenciler, verecekleri konserlerin ardından sertifikalarına kavuşacak.

FESTİVALİN MİMARLARI 20. YILI DEĞERLENDİRDİ

Festival Sanat Yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu, 20 yıl önce başladıkları festival serüvenini değerlendirdi. Levendoğlu, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl hiç şüphe yok ki 20. yılımızın heyecanını yaşıyoruz. Çok büyük imkansızlıklar için 2004 yılında sevgili Gülsin Onay’la bir piyano festivali yapalım fikriyle bir araya geldik. O yıl çok kısıtlı bir sponsor ve ekiple, 5 konserlik bir programla yola çıktık. İki yıl sonra masterclass programlarına başladık ve eğitim veren bir festival olduk. Yıllar geçtikçe festivalimizi tüm dünya tanıdı. Zaten bu arada ‘uluslararası klasik müzik festivaline’ evrildik, daha sonra festivalin aurası genişledi, birçok müzik türünü izleyici ile buluşturmaya başladık. Bu nedenle ‘klasik’ ifadesini de çıkardık. AB'nin EFFE etiketi ile onurlandırdığı az sayıdaki festival arasına girdik. Diğer yandan festivalin eksenine görsel sanatlar, tiyatral konserler, DJ performansları hatta sirk bile dahil oldu. Özel çocuklar için programlarımızı her zaman çok önemsedik. Bu programlarda konusunda eğitimli uzmanlarlarla çalıştık. Özellikle son yıllarda, ‘Yeşil Festival’ mottosunu öne çıkararak, gerek çocuklarda, gerek yetişkinlerde çevre bilincini, ekolojik yaşam alternatiflerini ve sürdürülebilirlik kavramını benimsetmeye çalıştık. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bölgemizde 2004 yılından bu yana aralıksız devam eden tek festival olma özelliğine sahip. Gerek pandemi döneminde, gerek ekonomik kriz dönemlerinde her türlü zorluğa göğüs gererek festivalimizi sürdürdük. Bu kritik dönemlerde bize destek veren sponsorlarımıza ve festival dostlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.”

Festival Sanat Danışmanı Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ise heyecanını gizlemezken, gururlu ve mutlu olduklarını belirtti; “Bu yıl 20. yılımız… İfade edilmesi güç bir sevinç içerisindeyiz. İlk yılki gibi aynı heyecanla devam ediyoruz; dünyanın en güzel koylarından birinde, dalgaların yansıması ve müziğin eşliğinde… En büyük mutluluğumuz ise eğitimlerine katkı sağladığımız sevgili öğrencilerimiz. 2006 yılında festival akademimizde ustalık dersleri alan ilk öğrencilerimiz artık birer usta müzisyen ve dünya genelinde muhteşem konserler veriyor ve alkış alıyorlar. Bu bizim en büyük gurur kaynağımız. Bu yıl da 1-3 Temmuz arasında piyanistler Elena Çekiç ve Natalia Sovuksu ile bir masterclass gerçekleştirdik. Derslerin ardından 4 Temmuz akşamı öğrencilerimiz harika bir konser verdi. Festival tarihleri içerisinde bir keman ve iki piyano masterclassımız daha olacak. Diğer yandan çok güzel bir konser programımız var. Bodrumlu klasik müzikseverlerle tekrar birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz.

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali sponsorları

Ana Sponsor: Bosfor Turizm

Yüksek Katkı ve etkinlik sponsoru: Denizbank,

GFA eğitim ve etkinlik sponsoru: Sistem A.Ş.

Kurumsal Sponsorlar: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, BODTO

Etkinlik Sponsorları ve kolaylaştırıcı partnerler: Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Institut Français Türkiye İzmir, Adam Mickiewicz Institute, Aktur A.Ş.

Hizmet sponsorları: Pür Recording Studio, AKSA, Jotun

Basın Sponsoru: sanatokur.com

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali program:

21 Temmuz | Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet (Almanya) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

23 Temmuz | Derek Gripper (G.Afrika) & Ballaké Sissoko (Mali) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

26 Temmuz | GFA Keman / Toprak Ev - Festival Merkezi

27 Temmuz | Olivier Gardon (Fransa) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

28 Temmuz | Jamal Aliyev (Azerbayacan) & Zeynep Ülbegi (Türkiye) / Le Chic Bodrum

02 Ağustos | Metropolis Piano Quartet (Polonya) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

05 Ağustos | Gabor Farkas (Macaristan) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

08 Ağustos | GFA Piyano / Toprak Ev - Festival Merkezi

10 Ağustos | Rachmaninov 150 yaşında (Türkiye) / Aktur - Zefirya Kültür Merkezi

11 Ağustos | Seonghyeon Leem (G.Kore) / Aktur - Zefirya Kültür Merkezi

13 Ağustos | Christian-Pierre La Marca (Fransa) & Gökhan Aybulus (Türkiye) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

15 Ağustos | Christian-Pierre La Marca (Fransa) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

16 Ağustos | GFA Piyano / Toprak Ev - Festival Merkezi

17 Ağustos | Eliane Reyes (Belçika) & Ayşegül Kırmanoğlu (Türkiye) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

20 Ağustos | Ezgi Su Apaydin & Elman Mecid (Türkiye) / TAŞTA - Antik Taş Ocağı

23 Ağustos | Gülsin Onay / Aktur - Zefirya Kültür Merkezi

24 Ağustos | Yasak Helva (Türkiye) / SUDA Festival Merkezi

25 Ağustos | 2+1: Sounds From The Bridge (Türkiye) / SUDA Festival Merkezi

26 Ağustos | Deniz Taşar Quartet (Türkiye) / SUDA Festival Merkezi

28 Ağustos | Rembrandt Trio (Hollanda) / SUDA Festival Merkezi

Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21.00; diğer konserlerin ise 20.30 olarak belirlendi. Biletler bugünden itibaren satışa çıktı.