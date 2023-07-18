Altın Koza Onur Ödülleri açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ Perran Kutman ve Cihan Ünal’a verilecek.

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Altın Koza Onur Ödülleri açıklandı

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri, Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

Bu yıl, 30’uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 18- 24 Eylül günlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri, 60 yılı aşkın süredir, sanat dünyasında derin izler bırakmış, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç üstlenirken, Dünya Sineması Koordinatörlüğü görevini ise İzlem Oktay yürütüyor.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023 olarak belirlenirken, yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilecek.

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