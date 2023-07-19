Ressam Şenol Yorozlu hayatını kaybetti

Ressam Şenol Yorozlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Yorozlu son sergisini ocak ayında İstanbul Brieflyart’ta açmıştı.

Ressam Şenol Yorozlu hayatını kaybetti

Türkiye çağdaş resminin usta isimlerinden ressam Şenol Yorozlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Yorozlu, 10 yıl aranın ardından ‘Our Boys Did It’ (Bizim Çocuklar Yaptı) adlı son sergisini ocak ayında İstanbul Brieflyart’ta açmıştı.

Trabzonlu sanatçı hakkında sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez, Hürriyet Kitap'ta kaleme aldığı ‘Hakiki tarih hamalı’ ressam Şenol Yorozlu’ya veda' adlı yazısında Şenol Yorozlu'nun sanatını "Tarihten korkmayan bir ressam. Bir seferinde dediği gibi ‘hakiki bir tarih hamalı’ çünkü. Ve hamalı olduğunu söylediği tarih, kesinlikle sanat tarihi değil! Şenol Yorozlu, tuval resmi yaparken, bu resmin yüzyıllara dayanan tarihine şu şekilde hiç bulaşmaz; tuvaline astar atmayarak! Bir tür onunla uzlaşmayarak, hatta ona savaş açarak... Resmini astarlamayarak sürtüşmeyi artırır. Başkaldırır. O yüzden boyayı kolay kolay yutmayan yüzeye giden yollarını resminin kenarlarından anlayabiliriz" sözleriyle anlattı.

ŞENOL YOROZLU KİMDİR?

1973-1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Prof. Dr. Neşet Günal Atölyesi'nden mezun oldu. 1968 - 1974 döneminde Akbaba dergisinde, Pardon, Ustura ve Gırgır mizah dergilerinde karikatür çizdi. 1978'de ilk kişisel sergisini açtı. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında pek çok kişisel sergi açan Şenol Yorozlu, fuarlar ve bianellere de katılmıştır. Bir süre İsveç'te yaşadı. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmekteydi. Şenol Yorozlu Musa Anter'in kızı Rahşan Anter ile evliydi.

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