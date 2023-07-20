Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. "Gençlik Başımda Duman" albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan sanatçı, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947’de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı.

İkili daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. “Gençlik Başımda Duman” albümü o yılın en satan yapımlarından oldu.

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