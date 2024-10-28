Oyuncular Sendikası’nın Yeni Başkanı Zuhal Olcay
Oyuncular Sendikası, 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda sendikanın yeni başkanı olarak Zuhal Olcay seçildi.
Oyuncular Sendikası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurul sonucu yeni başkan Zuhal Olcay oldu.
Sendika, genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncular Sendikası 5. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ✌️✨— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) October 28, 2024
Genel Başkan: Zuhal Olcay
Genel Sekreter :Atilla Gündoğdu
Genel Mali Sekreter : Taner Rumeli
Yönetim Kurulu Üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu,Cem Yiğit Üzümoğlu
Özlem Zeynep Dinsel,Esin Aslan,Yasin Yürekli pic.twitter.com/Nz4GYHF5o0
Sendikanın yeni yönetimi şöyle:
Genel Başkan: Zuhal Olcay
Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu
Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli
Yönetim Kurulu Üyesi: Gizem Erman Soysaldı
Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Kavaklıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Yiğit Üzümoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi: Özlem Zeynep Dinsel
Yönetim Kurulu Üyesi: Esin Aslan
Kaynak: Gerçek Gündem