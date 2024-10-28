Oyuncular Sendikası’nın Yeni Başkanı Zuhal Olcay

Oyuncular Sendikası, 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda sendikanın yeni başkanı olarak Zuhal Olcay seçildi.

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Oyuncular Sendikası’nın Yeni Başkanı Zuhal Olcay

Oyuncular Sendikası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurul sonucu yeni başkan Zuhal Olcay oldu.

Oyuncular Sendikası’nın Yeni Başkanı Zuhal Olcay - Resim : 1

Sendika, genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Sendikanın yeni yönetimi şöyle:

Genel Başkan: Zuhal Olcay

Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu

Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli

Yönetim Kurulu Üyesi: Gizem Erman Soysaldı

Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Kavaklıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Yiğit Üzümoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Özlem Zeynep Dinsel

Yönetim Kurulu Üyesi: Esin Aslan

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Kaynak: Gerçek Gündem

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