Oyuncular Sendikası'ndan 'Kızılcık Şerbeti' tepkisi: Sansürü kabul etmiyoruz

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine verile beş program durdurma cezasına Oyuncular Sendikası’ndan tepki geldi.

Oyuncular Sendikası, RTÜK’ün kararını ‘sansür’ olarak nitelendirerek, karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlattı.

Oyuncular Sendikası, 5 kez program durdurma kararını ‘sansür’ olarak değerlendiri.

Sendikadan yapılan açıklama ise şöyle:

Toplumun kutuplaştırıldığı, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığı, 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununun yürürlükten kaldırılmasının konuşulduğu günlerde, söz konusu dizideki eleştirel sahnelerin ‘kadına şiddet’ olarak algılanmasını hayretle takip ediyor ve bu sansürü kabul etmiyoruz.

Oyuncular Sendikası olarak soruyoruz: Yayının durdurulma süreci boyunca hem oyuncuların hem de teknik ekibin maddi ve manevi olarak mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Bu süre boyunca çalışmayacak olan oyuncular ve teknik ekipler hayatlarını nasıl devam ettireceklerdir?

Sansür; oyuncuların çalışma hayatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle karardan vazgeçilmeli, sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engellemeler son bulmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem