Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 28'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 20 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında birçok konser, söyleşi, ücretsiz sergi ve eğitim etkinliği yapılacak.

10 GÜNLÜK PROGRAM BELLİ OLDU

10 gün sürecek festival, Ankara'nın farklı mekanlarında cazseverlerin katılımına açık olacak. Çok sayıda uluslararası sanatçının bulunacağı festival, 30 Kasım'da sona erecek. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: DHA