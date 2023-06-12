'Yürütmeyi durdurma' kararını tanımadılar: Phaselis'te çalışma sürüyor!

Phaselis Antik Kenti için Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen SİT alanında iş makinelerinin çalışmalarının devam ettiği ortaya çıktı.

Bölgeye giden Phaselis’e Dokunma Hareketi temsilcileri ise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu, jandarma görevlileri SİT alanında bulunanların ifadelerini aldı.

Konuya ilişkin Phaselis’e Dokunma Hareketi tarafından yapılan açıklamada “Mahkeme, dava ile ilgili nihai kararını verene kadar Alacasu ve Bostanlık Koyları'nda hiçbir çalışma yapılamaz” denildi.

"JANDARMAYA İHBARDA BULUNULDU"

Phaselis’e Dokunma Hareketi’nin açıklaması şu şekilde:

“10 Haziran 2023'de Bostanlık koyuna giden Phaselis’e Dokunma Hareketi üyesi arkadaşlarımız, çalışmanın Yürütmeyi Durdurma kararına rağmen devam ettiğini belgeledi. Yürütmeyi Durdurma kararına rağmen neden çalışılıp suç işlendiğini soran arkadaşlarımıza, alanda bulunan ihale sahibi SA- FA şirketi yetkilisi YD'den haberimiz yok diye cevap verdi. Oysa on gün önce çıkan kararın onlara tebliğ edilmemesi mümkün olmadığı gibi -zira belge en son bize ulaşıyor- ulusal basın ve TV'ler aracılığıyla tüm kamuoyu tarafımızdan bilgilendirilmişti. Arkadaşlarımız 11:41 de Jandarmaya resmi ihbarda bulunarak gelen ekiplere, YD kararını tebliğ edip, yapılanının suç olduğunu belirterek şikayetçi ve davacı oldu. Bunun üzerine Kemer Cumhuriyet Savcılığı emriyle Jandarma alanda bulunan tüm çalışanların ifadelerini aldı.”