Yayıncı Muzaffer Erdoğdu yaşamını yitirdi

Pencere Yayınları'nın sahibi Muzaffer Erdoğdu hayatını kaybetti.

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Yayıncı Muzaffer Erdoğdu yaşamını yitirdi

Pencere Yayınları'nın sahibi Muzaffer Erdoğdu hayatını kaybetti. Erdoğdu'nun ölümünü siyaset bilimci, akademisyen ve yazar Fatmagül Berktay, sosyal medya hesabından duyurdu.

Berktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli bir insanı, cefakar yayıncı Muzaffer Erdoğdu'yu kaybettik. Pencere Yayınları'nı yıllarca her türlü baskıya, yokluğa rağmen yaşatan Muzaffer, ilk kitabimi (Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak) ve alanında temel eserlerden biri olan çevirim 'Kadın ve Eşitlik'i yayımlamıştı.

Devletin her türlü hunharlığına maruz kalan, ömrü yoksulluk ve cefa içinde geçen Muzaffer her şeye rağmen fikirlerini ve emeğin, ezilenlerin, kadınların haklarını savunmaktan vazgeçmedi. Başını hep dik tuttu. Ruhu şad olsun."

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