Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay, yürüyüş yaparken düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan İzzet Günay, tedavi altına alındı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini geçiren ünlü Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralandı.

Günay ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sitenin yöneticisi İsmail Demirel Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış."

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934, İstanbul doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve Deniz Lisesi mezunu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde çalıştı. Askerlik görevi sonrası linyit ticaretiyle uğraştı. Gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na başvurdu ve kabul edilerek "Karaağaçlar Altında" adlı oyunda küçük bir rolle profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra çeşitli oyunlarda rol aldı.

Sinemaya 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" filminde Zeki Müren'in şoförü rolüyle geçti. Bir kaç filmde ufak roller oynadıktan sonra "Varan Bir" filmiyle başrol oyunculuğuna geçti ve sinema kariyerinde başarılı bir yol izledi.

Yeşilçam Sinemasının duayen isimlerinden olan İzzet Günay, 100’ün üzerinde film ve dizide oynadı. Son yıllarda ekonomik nedenlerle kısa bir süre klasik Türk Sanat Müziği dalında solistlik yaparak sahneye çıktı. Antikacı dükkânı işletti. 2005 yılından sonra Yeşilçam Sineması belgeseli konseptinde çekilen filmlerde kendi ismiyle yer aldı.

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