Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü Sahibi Çömlek Ustası Salim Yaşar Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü' verilen ve 71 yıldır çamuru sanata dönüştüren çömlek ustası Salim Yaşar, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü Sahibi Çömlek Ustası Salim Yaşar Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ve 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir süredir hastalığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Bugün hayatını kaybeden Salim Yaşar'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazınıza ardından Kınık Köyüne defnedilecek.

71 yıldır çamuru sanata dönüştüren çömlek ustası Salim Yaşar, 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Öte yandan, 1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yanan çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar'a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçı belgesi verildi. Yaşar, 2009-2014 yılında Kınık köyünde bir dönem muhtarlık yaparken, ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dilleri biliyordu.

2020'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü alan çini ustası Hamza Üstünkaya da geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

