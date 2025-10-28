Yüzlerce Yıl Gizli Kalmış! İznik'te Nefes Kesen Keşif: Kraliçenin Sarayına Giriş Kapısı Açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi nefes kesen bir keşfe daha imza atıldı. 400 metrekarelik dev mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendirirken, polis ve zabıta bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

İznik Gölü'nün tabanındaki bazilikanın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025 tarihinde vefat etmesinin ardından, 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'unda 27 Kasım'da İznik'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Kritik ziyaret öncesi bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu kapsamda İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yüzlerce Yıl Gizli Kalmış! İznik'te Nefes Kesen Keşif: Kraliçenin Sarayına Giriş Kapısı Açıldı - Resim : 1

İZNİK KRALİÇESİNİN SARAYININ GİRİŞİ

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez görüntülenirken, uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor.

Yüzlerce Yıl Gizli Kalmış! İznik'te Nefes Kesen Keşif: Kraliçenin Sarayına Giriş Kapısı Açıldı - Resim : 2

İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı. İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik Dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor. İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor."

Yüzlerce Yıl Gizli Kalmış! İznik'te Nefes Kesen Keşif: Kraliçenin Sarayına Giriş Kapısı Açıldı - Resim : 3

24 SAAT NÖBET

Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor. O alan dron ile ilk kez İHA tarafından görüntülendi.

Arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Papa'nın ziyaretiyle birlikte İznik'in dünya kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Yüzlerce Yıl Gizli Kalmış! İznik'te Nefes Kesen Keşif: Kraliçenin Sarayına Giriş Kapısı Açıldı - Resim : 4

Kaynak: İHA

