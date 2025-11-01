'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya'ya Son Veda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 1,5 ay önce rahatsızlanması sonucu Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki çini ustası Hamza Üstünkaya, burada yaşam savaşını kaybetti.

Üstünkaya, 2020 yılında layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Hamza Üstünkaya, 2022 yılında aylarca süren çalışma sonucunda kendine özgü desenlerle süslediği 120 santimetre çapındaki dünyanın en büyük çini tabağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya ziyaretinde hediye etmişti.

'BIRAKTIĞI MİRASLA ANILACAK'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, Üstünkaya'ya sanata, kültüre ve Kütahya'nın tanıtımına yaptığı değerli katkılar için minnettar olduklarını belirterek, "Eserleriyle Kütahya'nın çini geleneğini gelecek nesillere taşıyan Üstünkaya ustamız, geride bıraktığı mirasla daima saygıyla anılacaktır" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hamza Üstünkaya'nın cenazesi Tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA