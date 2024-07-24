Venedik Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu: Türk Oyuncunun Filmi de Var

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan, dünya sinemasının en prestijli ödül törenlerinden 81. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Isabelle Huppert'in üstlendiği festivalin açılış filmi Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" olacak.

Jüri üyeleri arasında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Zhang Ziyi ve Julia von Heinz yer alacak.

HALUK BİLGİNER'İN FİLMİ DE YARIŞACAK

Altın Aslan için yarışacak filmler arasında Pedro Almodovar'ın son filmi "The Room Next Door", Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı "Maria", Joaquin Phoenix'in kendisine Oscar kazandıran Joker rolüne geri döndüğü ve başrolü Lady Gaga ile paylaştığı "Joker: Folie a Deux" ve Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmi de olacak.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie (Maria)

ANA YARIŞMA

“The Room Next Door” Pedro Almodóvar

“Campo di Battaglia” Gianni Amelio

“Leurs Enfants Après Eux” Ludovic Bouckherma, Zoran Boukherma

“The Brutalist” Brady Corbet

“Jouer avec le feu / The Quiet Son" Delphine Coulin, Muriel Coulin

“Vermiglio” Maura Delpero

“Iddu / Sicilian Letters" Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

“Queer” Luca Guadagnino

“Love” Dag Johan Haugerud

“April” Dea Kulumbegashvili

“The Order” Justin Kurzel

“Maria” Pablo Larrain

“Trois Amies” Emmanuel Moure

“Kill the Jockey” Luis Ortega

“Joker: Folie à Deux” Todd Phillips

“Babygirl” Halina Reijn

“Ainda estou aqui / I'm Still Here" Walter Salles

“Diva Futura” Giulia Louise Steigerwalt

“Harvest” Athina Rachel Tsangari

"Youth – Homecoming” Wang Bing

“Stranger Eyes” Yeo Siew Hua

ORRIZONTI

“Nonostante” Valerio Mastandrea

“Quiet Life” Alexandros Avranas

“Mon Inséparable” Anne-Sophie Bailly

“Aïcha” Mehdi Barsaoui

“Happy Holidays” Scandar Copti

“Familia” Francesco Costabile

“One of Those Days When Hemme Dies” Murat Firatoglu

“Familiar Touch” Sarah Friedland

“Marco” Jon Garraño, Aitor Arregi

“Carissa” Jason Jacobs, Devon Delmar

“Wishing on a Star” Péter Kerekes

“Mistress Dispeller” Elizabeth Lo

“The New Year That Never Came” Bogdan Muresanu

“Pooja, Sir” Deepak Rauniyar

“Of Dogs and Men” Dani Rosenberg

“Pavements” Alex Ross Perry

“Happyend” Neo Sora

“L’Attachement” Carine Tardieu

“Diciannove” Giovanni Tortorici

ORRIZONTI EXTRA

“September 5,” Tim Fehlbaum

“Vittoria” Alessandro Cassignoli, Casey Kauffman

“Le Mohican” Frédéric Farrucci

“Seeking Haven for Mr. Rambo” Khaled Mansour

“La Storia Del Frank e Della Nina” Paola Randi

“The Witness” Nader Saeivar

“After Party” Vojtech Strakaty

“Edge of Night” Türker Süer

“King Ivory” John Swab

YARIŞMA DIŞI

“Beetlejuice Beetlejuice” Tim Burton - Açılış Filmi

“L’Orto Americano” Pupi Avati - Kapanış Filmi

“Il Tempo Che Ci Vuole” Francesca Comencini

“Phantosmia” Lav Diaz

“Maldoror” Fabrice Du Welz

“Broken Rage” Takeshi Kitano

“Baby Invasion" Harmony Korine

“Cloud” Kurosawa Kiyoshi

“Finalement” Claude Lelouch

“Wolfs” Jon Watts

“Se Posso Permettermi Capitolo II” Marco Bellocchio

“Allégorie Citadine,” Alice Rohrwacher, JR

DİZİLER

“Disclaimer” Alfonso Cuaron

“The New Years” Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero, David Martín De Los Santos

“Families Like Ours” Thomas Vinterberg

“M: Son of the Century” Joe Wright

BELGESELLER

“Apocalypse in the Tropics” Petra Costa

“Bestiari, Erbari, Lapidari” Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

“Why War” Amos Gitai

“2073” Asif Kapadia

“One to One: John & Yoko” Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards

“Separated” Errol Morris

“Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989” Göran Hugo Olsson

“Russians at War” Anastasia Trofimova

“Twst/Things We Said Today” Andrei Ujica

“Songs of Slow Burning Earth” Olha Zhurba

“Riefenstahl” Andres Veiel