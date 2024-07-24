Kızılcık Şerbeti Dizisine Bomba Transfer

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde birçok oyuncu kadrodan ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil olmaya da devam ediyor. Yeni sezon için gün sayan diziye başarılı oyuncu Fırat Çelik’in de katılacağı bildirildi.

Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon çalışmaları sürerken, Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in dizinin kadrosuna katıldığı öğrenilmişti. Bu isimlerin arasına Fırat Çelik’in de katılacağı belirtildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fırat Çelik dizide bir yayınevinin sahibi ‘Cemal’ karakterini canlandıracak. Gelen bilgilere göre, ‘Cemal’in yolu ‘Kıvılcım’ karakteriyle kesilecek.

Öte yandan dizinin kadrosuna katılan Fırat Çelik’in ilk açıklamasında dizide rol alacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söylediği belirtildi.