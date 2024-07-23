Beyoğlu Sineması’nın Kurucusuydu: Temel Kerimoğlu Hayatını Kaybetti

Beyoğlu Sineması'nın kurucusu ve Kara Film’in ortağı Temel Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Beyoğlu Sineması’nın Kurucusuydu: Temel Kerimoğlu Hayatını Kaybetti

Beyoğlu Sineması’nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti. Antratk Sinema'nın X (Twitter) hesabından yapılan paylaşıma göre; duayen sinema işletmecisi ve Kara Film’in ortağı olan Kerimoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstiklal Caddesi’nin simgelerinden Beyoğlu Sineması, geçen yıl yenilenmiş haliyle sinemaseverlere kapısını açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) devralmasıyla bir yıl süren bir restorasyona tabi tutulan Beyoğlu Sineması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla sinemaseverlerle buluştu. Beyoğlu Sineması 1989 yılında kurulmuştu.

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