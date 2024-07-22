Sabahat Akkiraz'dan Özel Hastane Tepkisi: 'Yazıklar Olsun'

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elini kestikten sonra Edremit'te bulunan özel hastaneye gittiğini, eli kanadığı için kimliğini alamadığını ve kendisine hasta giriş kaydı açılmadığı için kardeşiyle veznedar arasında tartışma çıktığını söyledi.

Kardeşinin kimlik numarasını söylemesine rağmen hasta girişinin yapılmadığını belirten sanatçı, uzun süre bekletildikten sonra Edremit Devlet Hastanesi'ne gitti. Akkiraz'ın tedavisi burada yapıldı. Devlet hastanesindeki doktorlara teşekkür eden Akkiraz, özel hastanede gördüğü muameleye tepki gösterdi. Usta sanatçı, paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nı da etiketledi.

ÖZEL HASTANEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Akkiraz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah nazar geldim herhalde elimi kestim. Acil olarak @KorfezHastanesine gittim. Elim kanadığından kimliğimi alamamışım. Telefon da yok. Acile girdim. Kimliğim olmadığından giriş yapmak istemediler. O ona soruyor, yapamayız falanlar yükseliyor. Kardeşim tc veriyor, sonunda patladı. Acil hastayı niye bekletiyorsun kanaması var diye bağırdı. Veznedeki kardeşime efelendi. Bırakın gelsinler havada uçuştu. Orayı terk edip Edremit Devlet hastanesine gittim. Elim kanadığından acil müdahaleye aldılar. İşlem hızlıca yapıldı. Acil müdahale ekibi dikişleri attı ve bizi yolcu etti. Prosedür başka bir araçla gelen kimlikle halledildi. Başta Dr murat bey ve acil müdahale ekibi emekçilerine teşekkürler. Demek ki özel hastane demek “acil durumda önce parayı sağlama almak” gerekirse de efelenmekmiş sayın @saglikbakanligi

ve sayın bakan Kemal Memişoğlu. Yazıklar olsun @KorfezHastanesi"